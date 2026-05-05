У Росії масово обмежили роботу аеропортів: у 15 містах призупинили рейси
У Росії одночасно запровадили тимчасові обмеження на роботу аеропортів одразу в 15 містах.
У ніч проти 5 травня в Росії запровадили тимчасові обмеження на приймання та відправлення рейсів у низці аеропортів. Йдеться про щонайменше 15 міст, де частково або повністю призупинено авіасполучення.
Зокрема, обмеження діють в аеропортах Пермі, Челябінська, Орська, Іжевська, Чебоксар, Тамбова, Оренбурга, Уфи, Ульяновська, Казані, Нижньокамська, Пензи, Самари, Пскова та Нижнього Новгорода.
На тлі цього в низці регіонів РФ також повідомляли про роботу систем протиповітряної оборони та загрозу атак безпілотників.
Водночас у Чебоксарах (Чуваська Республіка РФ) заявляють про влучання ракети FP-5 “Фламінго” по підприємству “ВНИИР-Прогресс”, а також падіння уламків безпілотника на торговий центр.