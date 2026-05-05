У Росії масово обмежили роботу аеропортів: у 15 містах призупинили рейси

У ніч проти 5 травня в Росії запровадили тимчасові обмеження на приймання та відправлення рейсів у низці аеропортів. Йдеться про щонайменше 15 міст, де частково або повністю призупинено авіасполучення.

Зокрема, обмеження діють в аеропортах Пермі, Челябінська, Орська, Іжевська, Чебоксар, Тамбова, Оренбурга, Уфи, Ульяновська, Казані, Нижньокамська, Пензи, Самари, Пскова та Нижнього Новгорода.

На тлі цього в низці регіонів РФ також повідомляли про роботу систем протиповітряної оборони та загрозу атак безпілотників.

Водночас у Чебоксарах (Чуваська Республіка РФ) заявляють про влучання ракети FP-5 “Фламінго” по підприємству “ВНИИР-Прогресс”, а також падіння уламків безпілотника на торговий центр.

