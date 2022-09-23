У Росії масово палять військкомати та місцеві адміністрації після оголошення мобілізації

Почастішали випадки "неочікуваних" пожеж і в адміністративних будівлях невеликих міст і сіл Росії.

Про це пише російське видання Медуза.

У ніч проти 23 вересня невідомі кинули у вікно військкомату в Хабаровську "коктейль Молотова". Внаслідок чого, поліцейським наказали перевіряти стан справ біля районних військкоматів кожні дві години.

Раніше намагалися спалити військкомат у місті Вільний в Амурській області. Зазначається, що повідомляють про підпали і в Петербурзі, Гаї Оренбурзької області, а також селі Кира в Забайкаллі.

Крім того, в Росії почастішали пожежі в адміністративних будівлях. Зокрема, у ніч проти 23 вересня пожежа сталася в мерії Камишина у Волгоградській області, а також у будинку культури в селищі Цілинний на Алтаї, де розташована адміністрація сільради.

Нагадаємо, в Росії почалися заворушення через мобілізацію. В Тольяті, наприклад, незгодні намагалися спалити міську адміністрацію.

Крім того, російський рух "Весна", який 21 вересня анонсував протести в Росії проти мобілізації, закликав росіян знову виходити на мітинги. На протести збираються вийти в суботу, 24 вересня, о 17:00.

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