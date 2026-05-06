У Росії масово скасовують паради на 9 травня

Москва / © Associated Press

У Москві та Санкт-Петербурзі паради до так званого «Дня перемоги» 9 травня відбудуться в скороченому форматі, а в адміністративних центрах 15 регіонів РФ урочистості взагалі будуть скасовані.

Про це повідомляє видання Astra з посиланням на інформацію з відкритих джерел.

За повідомленням регіональної влади та офіційних ЗМІ, станом на 6 травня «паради перемоги» скасовано в таких регіонах РФ:

Бєлгородська область,

Воронезька область,

Курська область,

Краснодарський край,

Ленінградська область,

Нижегородська область,

Новгородська область,

Псковська область,

Рязанська область,

Саратовська область,

Ростовська область,

Калузька область,

Орловська область,

Брянська область,

Чувашія.

Російська влада не проводитиме жодних урочистих заходів на окупованих територіях України.

У Москві на параді вперше з 2007 року на Красній площі не з’явиться військова техніка, так само без бронемашин обійдуться на параді у Санкт-Петербурзі.

Блокування мобільного зв’язку та Інтернету, а також скасування салютів запроваджено у низці інших російських регіонів.

Акція «Безсмертний полк» у більшості російських суб’єктів пройде в онлайн-форматі.

Раніше у сучасній історії Росії подібні обмеження запроваджувалися лише під час пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, російське військово-політичне керівництво посилює протиповітряну оборону навколо Москви перед парадом 9 травня, перекидаючи системи ППО з інших регіонів РФ.

Крім того у Москві під час підготовки та проведення параду до 9 травня тривають масштабне відключення мобільного інтернету та обмеження на SMS. За повідомленнями ЗМІ, оператори зв’язку вже почали попереджати мешканців про можливі перебої в період від 5 до 9 травня.

Кілька днів тому президент Володимир Зеленський натякнув, що українські дрони можуть завітати на парад до Москви.

