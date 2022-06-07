У Росії масово видаляють інформацію про загиблих в Україні: місцевий суд визнав це державною таємницею

У Росії масово видаляють інформацію про загиблих в Україні: місцевий суд визнав це державною таємницею

Російські сайти масово видаляють сторінки пам'яті військовослужбовців, які загинули під час війни в Україні.

Такі дії пояснюють відповідним рішенням Світлогірського суду, який визнав такі інформацію державною таємницею.

Про це повідомляє місцеве російське медіа 74.RU.

"Світлогорський міський суд Калінінградської області розглянув позов військового прокурора 73-ї військової прокуратури гарнізону Балтійського флоту, який зажадав визнати список загиблих в Україні військових, розміщений на 60.RU, інформацією, забороненою для поширення в Російській Федерації. Представник Роскомнагляду підтримав думку прокуратури", - йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що після рішення суду інші регіональні російські сайти також видалили відповідні переліки. Серед них новосибірський NGS, Чита.ру, челябінський 74.RU, красноярський NGS24, омський NGS55 та інші.

За даними російські ЗМІ, суд ухвалив, що дані про загиблих "розкривають втрати особового складу у воєнний час, у мирний час у період проведення спеціальних операцій", та відніс ці відомості до державної таємниці. Покарання за порушення відповідного рішення становитиме позбавлення волі до 7 років.

Нагадаємо, в Росії з родинами загиблих на крейсері "Москва" моряків працюють "психологи". Вони змушують рідних моряків замовчувати інформацію про їхню загибель.

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