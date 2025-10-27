У Росії масово закриваються супермаркети: яка причина

Супермаркет / © Freepik

Російський ринок продовольчого роздрібу переживає докорінну трансформацію: на тлі уповільнення економіки та стрімкої інфляції місце традиційних супермаркетів та гіпермаркетів займають жорсткі дискаунтери, крамниці, що торгують за зниженими цінами.

Про це пише The Moscow Times.

За даними аналітичної компанії Infoline, за перші дев’ять місяців 2025 року в Росії було закрито 67 великих магазинів, загальна площа яких перевищує 185 тисяч м².

Магазини «для бідних» заполонили ринок

Тенденція свідчить про глибокі зміни у споживчій поведінці росіян:

Падіння великих форматів. Частка супер- та гіпермаркетів у роздрібній торгівлі впала майже удвічі — з 37% у 2017 році до 21% на сьогодні.

Зростання дискаунтерів. Частка дискаунтерів зросла з 49,9% до 63,4%.

Феномен «жорстких дискаунтерів». Найбільше зростання демонструють так звані «магазини для бідних» або жорсткі дискаунтери, які максимально економлять на облаштуванні та асортименті заради низьких цін. Їхня частка за вісім років зросла з 4,8% до 16,4%.

Причина — режим економії та нерентабельність

Гендиректор «Infoline-Аналітики» Михайло Бурмістров пояснює цю тенденцію переходом росіян до ощадної моделі поведінки через високі ціни на продукти та падіння купівельної спроможності.

«Прагнення населення економити негативно впливає на розвиток великих торгових форматів», — зазначив експерт.

Він додав, що через високу ключову ставку Центробанку та падіння попиту відкриття супер- та гіпермаркетів стало нерентабельним. Ретейлери швидко адаптуються: вони масово переобладнують приміщення під жорсткі дискаунтери та даркстори для онлайн-доставки. За даними АКОРТ, відкриття дискаунтера на 20–40% дешевше, ніж супермаркету.

Скорочення асортименту та зростання інфляції

Наслідком режиму економії стало скорочення асортименту товарів у магазинах: у липні 2025 року асортимент продовольчих товарів зменшився на 2,3% порівняно з минулим роком, непродовольчих — на 1,8%.

Заощаджувати росіян змушує інфляція: за офіційними даними Росстату, з початку повномасштабної війни вона перевищила 40% (накопиченим результатом). Соціологічні дослідження підтверджують, що:

58% росіян свідомо відмовляються від товарів, які купували раніше.

49% обирають для покупок жорсткі дискаунтери або рідше відвідують магазини.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про дефіцит бензину в Росії та висловив думку, що російська економіка руйнується. Втім, у Москві ці твердження відкидають, бо, мовляв, це не відповідає дійсності.

Нові санкції США проти російського енергосектору — наймасштабніші від початку вторгнення до України та за президентства Дональда Трампа. Однак санкції проти російського експорту нафти практично безглузді, оскільки ринок швидко знаходить способи підтримувати безперебійність вантажопотоків.