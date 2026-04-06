У Росії масштабний збій інтернету: не працюють банки, сервіси та соцмережі

Росія / © Associated Press

Реклама

У Росії зафіксували масовий збій інтернету — користувачі скаржаться на проблеми з доступом до низки популярних сервісів.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними сервісу Downdetector, не працюють або працюють із перебоями онлайн-кінотеатри, банківські додатки, соціальні мережі та ігрові платформи. Зокрема, користувачі повідомляють про збої у Steam, Discord, Faceit, а також у роботі «Госуслуг» і «Альфа-Банку».

Реклама

Найбільше скарг надходить від жителів Москви, Санкт-Петербурга та Самарської області.

Причини збою наразі офіційно не повідомляються.

Раніше повідомлялось, що влада Росії обмежує доступ до Мережі в різних регіонах країни, блокує роботу месенджерів Telegram і WhatsApp та перекриває десятки VPN, через які користувачі могли обходити заборони.

Раніше повідомлялося, що Росія блокує WhatsApp, західні платформи соціальних мереж, ЗМІ та засоби обходу обмежень. Кремль посилює кампанію, аби відновити контроль над інформаційним простором РФ, а задля запобігання доступу до глобальної мережі Інтернет.

Реклама

Також Кремль запровадив жорсткі обмеження на роботу Telegram. Це викликало обурення з боку російських солдатів та військових блогерів, бо може стати фатальним для армії Росії.