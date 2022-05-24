У Росії матерям строковиків з крейсера "Москва" пропонують визнати синів "померлими внаслідок катастрофи"

Батьки строковиків, які з невідомої причини опинилися серед членів екіпажу флагмана Чорноморського флоту, продовжують добиватися правди від командування і збираються подавати колективний позов до Міноборони РФ.

Понад місяць тому у Чорному морі було потоплено флагман Чорноморського флоту - крейсер "Москва". Батьки строковиків, які на ньому перебували, досі шукають правди, про долю їхніх синів.

Про це пише видання "Новая газета. Европа", журналісти якого поспілкувалися з матерями зниклих безвісти солдатів-строковиків.

Дві матері зниклих безвісти матросів розповіли, що їм пропонували добровільно визнати синів "померлими внаслідок катастрофи". Документи вони підписувати відмовились.

Заперечували, що строковики брали участь у бойових діях

"Командування з нами зустрілося після того, як ми зчинили хвилю на самому початку, розмовляючи з журналістами. Починалася зустріч для всіх однаково: "Крейсер буде визнано учасником "спеціальної військової операції". Хлопці всі герої, їм буде присвоєно медалі мужності".

Перед тим, як піти на бесіду, я зателефонувала до Міноборони РФ і поцікавилася, в якому статусі мій син. Це було після того, як вони оголосили офіційні дані. Мені сказали, що у списках безвісти зниклих, поранених чи загиблих мій син не значиться. Запитала, що це означає. Мені відповіли: "Отже, він у строю", - розповідає мама одного із зниклих строковиків.

На зустрічі з командуванням жінка попросила розтлумачити, що значить, що її син "перебуває у строю", і що його немає в жодному із списків, на що конкретної відповіді не отримала. Наступного дня вона знову зателефонувала до Міноборони, і знову в жодному із списку її син не значився.

"Під час бесіди з командуванням мені довго намагалися довести, що строковики не брали участь у бойових діях. "А острів Зміїний?" — говорю я. Як він міг не брати участь? Половина екіпажу бере участь у бойових діях, а половина за ними на екскурсію їде? Запитую, чи екіпаж весь перебував на борту у той момент? Говорить, ну так, весь", - розповідає жінка.

Жодної пошукової операції не було

За словами матері строковика, капітан 3-го рангу постійно розповідав батькам хлопців різне - одним говорив, що моряки могли задихнутися від диму, іншим - що особисто виводив із машинного відділення людей, але дві людини з цього ланцюжка посередині кудись зникли і знайти їх не змогли.

"До 9 травня ми зрозуміли, що взагалі не відбувається жодної пошукової операції. Запитала свого знайомого, який там теж працює, служить. Він сказав: Яка пошукова операція? Загалом жодної операції немає. Нам би, хтось проговорився чи сказав стовідсотково". У ФДБУ "Головний військовий клінічний шпиталь імені академіка М.М. Бурденко хтось один раз додзвонився, доки можна було. Там сказали, що є тяжко поранені та непізнані. А командування стверджує, що поранених загалом немає", - розповідає мати строковика.

Далі жінка говорить, що родини зниклих строковиків почали отримувати скорботні повідомлення з військкоматів.

"Потім до нас почали приходити через військкомат повідомлення: "З скорботою сповіщаємо, що ваш син безвісти зник у результаті катастрофи". А потім приходить вже складена заява, написана за мене. Там зазначено, що я визнаю, що тіло мого сина не виявлено через те, що була катастрофа. Запрошують цю заяву підписати та кажуть, що є свідки, які бачили, як син перебував на крейсері того дня, але куди він зник, ніхто не бачив. Я сказала, що нічого підписувати не буду. А мені дзвонять і кажуть, що "вже три сім'ї підписали заяву, теж приходьте напишіть, щоби одразу до суду, щоби довго не затягували". Мене навіть не запитали, чи готова я таку заяву підписати, що я добровільно визнаю свого сина загиблим… Навіть не загиблим. Там написано "померлим внаслідок катастрофи" і не прописано, що він є учасником цієї операції", - обурюється матір строковика.

Дуже багато нестиковок

Жінка говорить, що командир їм зрештою розповів, що були три ракети: одна пролетіла повз, дві потрапили. Одна прилетіла до машинного відділення, інша - до їдальні.

"Я показала фотографію хлопців, він одразу всіх впізнав, 500 людей. БЧ-7, БЧ-2, БЧ-5 він усіх згадав. Каже, всі були, та й там марно шукати. Розповідали історію, що мого сина викинуло крізь ілюмінатор. Бо колись пішло задимлення, строковиків почали викидати через ілюмінатор. Але оскільки вода холодна і крейсер рухається, могли під гвинти потрапити, і на воді довго не втриматися", - говорить жінка.

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За словами жінки, капітан розповідав їй, що вони довго боролися за живучість, потім зрозуміли, що там уже все, дозволили всім стрибати за борт. Почали скидати плоти.

"Усіх не залишає відчуття, що хлопці десь є. Тому що дуже багато нестиковок. Якби нас викликало командування і всім розповіло одну версію… Але те, з чим ми зіткнулися, це ні в які ворота", - резюмувала жінка.

"Щодня я чую один і той самий завчений текст"

Родичам 19-річного Мухаммеда Муртазаєва, який проходив військову службу на крейсері "Москва", також пропонували підписати документи про те, що він вважається "померлим внаслідок катастрофи". Мати Мухаммеда, яка попросила не називати її ім'я, ясно дала зрозуміти, що нічого не підписуватиме.

"Нам повідомили, що мій син входить до списку безвісти зниклих військовослужбовців. При цьому письмово ця інформація не надавалася. Ми також зверталися до Військового комісаріату Республіки Крим і 29 квітня отримали відповідь: "Повідомляю вас з жалем про те, що ваш син Муртазаєв Мухаммед Серверович, який проходив військову службу за призовом, зник безвісти внаслідок катастрофи у відкритому морі на гвардійському ракетному крейсері "Москва" 13 квітня 2022 року". Тільки через 10 днів після того, що сталося, схаменулися створити команду з інформування родичів, і щодня я чую один і той же завчений текст про те, що водолази спускалися, пройшли ділянку і нікого не знайшли", - розповідає мати строковика.

На зустрічі з командуванням родичам сказали, що крейсер перебував у нейтральних водах і не був учасником бойових дій.

На початку травня батько одного із строковиків Єгора Шкребця, який перебував на крейсері, опублікував в Мережі публікації про те, що насправді сталося. Військова прокуратура заявила, що сина Дмитра Шкребця — строковика Єгора Шкребця — оголошено "безвісно відсутнім" у військовій частині. У відомстві стверджують, що корабель, на якому Єгор проходив службу, "не входив до територіальних вод України" і не брав участь у "спеціальній військовій операції". На своїй сторінці у "Вконтакті" Дмитро написав, що під час події на кораблі офіцери врятувалися першими.

Влада України повідомила 13 квітня, що по російському крейсеру завдано ударів ракетами "Нептун". Наступного дня Міноборони РФ підтвердило вибух на крейсері, але заявило, що на борту здетонував боєкомплект, моряків евакуювали, а сам крейсер "зберіг плавучість". Потім російське міністерство заявило, що "Москва" затонула під час буксирування до Севастополя в умовах шторму.

Нагадаємо, що радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк показав документ, який надійшов батькам одного зі строковиків, що служив на крейсері "Москва". Там йдеться, що крейсер не брав участі у "воєнній операції", а хлопець зник безвісти.

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