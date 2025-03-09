У Росії матерям загиблих окупантів зробили цинічний подарунок на 8 березня: фото

У Мурманській області РФ представники путінської партії "Единая Россия" подарували матерям військових, загиблих на війні в Україні, м'ясорубки. Після резонансу в соцмережах з обуреннями через двозначність цього подарунку путіністи попросили утриматися від "провокаційних інтерпретацій".

У суботу, 8 березня, були опубліковані фото, на яких чиновники з посмішками вручають подарунки матерям, чиїх синів Путін кинув у “м’ясорубку” війни в Україні.

Як видно на знімках, окрім квітів, жінкам подарували власне м’ясорубки.

Матері загиблого окупанта подарували м'ясорубку / Фото: із соцмереж

Користувачі соцмереж відзначили, що після обурення щодо недоречності подарунку партія закрила коментарі до посту. Найчастіше, це були коментарі про "ганьбу" та "неадекватність" подібних подарунків.

Невдовзі відділення “Единой России” в Мурманській області опублікувало відео розмови з однією з матерів, в якому вона дякує за м'ясорубку, “яка їй, в принципі, потрібна”.

У путінській партії, яка два десятиліття править в Росії, стверджують, що їхнє “вітання намагаються перекрутити” і закликали “не підтримувати нелюдські та провокаційні інтерпретації”.

Нагадаємо, за інформацією британської розвідки, станом на початок березня втрати Росії у війні проти України від початку 2025 року становлять уже 90 тисяч військових ліквідованими і пораненими.

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