У Росії матерям загиблих окупантів зробили цинічний подарунок на 8 березня: фото

Окрім квітів, жінкам подарували м’ясорубки.
У Мурманській області РФ представники путінської партії "Единая Россия" подарували матерям військових, загиблих на війні в Україні, м'ясорубки. Після резонансу в соцмережах з обуреннями через двозначність цього подарунку путіністи попросили утриматися від "провокаційних інтерпретацій".
У суботу, 8 березня, були опубліковані фото, на яких чиновники з посмішками вручають подарунки матерям, чиїх синів Путін кинув у “м’ясорубку” війни в Україні.
Як видно на знімках, окрім квітів, жінкам подарували власне м’ясорубки.
Користувачі соцмереж відзначили, що після обурення щодо недоречності подарунку партія закрила коментарі до посту. Найчастіше, це були коментарі про "ганьбу" та "неадекватність" подібних подарунків.
Невдовзі відділення “Единой России” в Мурманській області опублікувало відео розмови з однією з матерів, в якому вона дякує за м'ясорубку, “яка їй, в принципі, потрібна”.
У путінській партії, яка два десятиліття править в Росії, стверджують, що їхнє “вітання намагаються перекрутити” і закликали “не підтримувати нелюдські та провокаційні інтерпретації”.
Нагадаємо, за інформацією британської розвідки, станом на початок березня втрати Росії у війні проти України від початку 2025 року становлять уже 90 тисяч військових ліквідованими і пораненими.
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