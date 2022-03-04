У Росії майже одночасно заблокували соціальні мережі та низку інтернет-видань

У Росії майже одночасно заблокували соціальні мережі та низку інтернет-видань

Заблокували роботу сайтів майже одночасно.

У Росії перестали працювати сайти деяких видань, серед них - "Медуза", "ВВС", "Радіо Свобода" та Deutsche Welle, які пишуть про війну в Україні.

Про це повідомляють пресслужби видань.

Заблокували роботу сайтів майже одночасно. "У реєстрі заборонених сайтів "Роскомнагляду" на момент публікації "Медузи" немає. Ми поки що не отримали підтвердження інформації про блокування", - йдеться у повідомленні видання.

Окрім цього, повідомляється, що на території Російської Федерації не працюють соціальні мережі Facebook та Twitter. Користувачі не можуть зайти на свої облікові записи.

Як повідомляє "Новая газета" з посиланням на дані Globalcheck, також перестали відкриватися "Вікіпедія", App Store і Google Play.

Нагадаємо, раніше оголосив про тимчасове припинення роботи сайт"Дождь". Його включено Мін'юстом РФ до переліку ЗМІ, що виконують функцію іноземного агента. Також заблокували у Кремлі сайт "Ехо Москви".