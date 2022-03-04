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У Росії майже одночасно заблокували соціальні мережі та низку інтернет-видань

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У Росії майже одночасно заблокували соціальні мережі та низку інтернет-видань

Photo by Kon Karampelas on Unsplash

Заблокували роботу сайтів майже одночасно.

У Росії перестали працювати сайти деяких видань, серед них - "Медуза", "ВВС", "Радіо Свобода" та Deutsche Welle, які пишуть про війну в Україні. 

Про це повідомляють пресслужби видань.

Заблокували роботу сайтів майже одночасно. "У реєстрі заборонених сайтів "Роскомнагляду" на момент публікації "Медузи" немає. Ми поки що не отримали підтвердження інформації про блокування", - йдеться у повідомленні видання. 

Окрім цього, повідомляється, що на території Російської Федерації не працюють соціальні мережі Facebook та Twitter. Користувачі не можуть зайти на свої облікові записи. 

Як повідомляє "Новая газета" з посиланням на дані Globalcheck, також перестали відкриватися "Вікіпедія", App Store і Google Play.

Нагадаємо, раніше оголосив про тимчасове припинення роботи сайт"Дождь". Його включено Мін'юстом РФ до переліку ЗМІ, що виконують функцію іноземного агента. Також заблокували у Кремлі сайт "Ехо Москви".

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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