У Росії медсестра побила школяра за те, що він відмовився робити манту

У Росії медсестра побила школяра за те, що він відмовився робити манту

Попри численні синці на тілі дитини, медсестрі призначили лише штраф.

У Росії медсестра побила школяра за те, що він не хотів робити туберкулінову пробу. Дитині вдалось втекти зі школи у самій сорочці.

Про це мама хлопчика написала у соцмережах, повідомляє mk.ru.

За словами матері хлопчика, вона написала відмову від Манту, оскільки дитина мала медвідвід. Попри це медсестра Олена Мальцева на відмову не зважила і спочатку переслідувала дитину по всій школі, а потім взагалі попросила двох старшокласників затягти хлопчика до її кабінету.

"Медсестра почала грубо хапати його, утримувати і проти його волі заштовхувати до медкабінету зі словами "Я тебе зараз так прищеплю! Ще й у психлікарню здам!" Мій син вирвався та побіг до центрального виходу. Прибіг додому в одній сорочці", – розповіла жінка.

Мати хлопчика написала заяву до поліції. До того ж, інцидент зафіксували камери відеоспостереження. Попри це медсестрі лише виписали штраф за нанесення побоїв у розмірі 5 тис. рублів (близько 1,8 тис. гривень).

Скриншот з відео камер спостереження

"З огляду на те, що Мальцева раніше до адміністративної відповідальності не притягувалася, має неповнолітніх дітей, суд призначив їй штраф у 5 тисяч рублів у дохід держави", - заявили в прес-службі.

Пресслужба об'єднаної судової системи Тюменської області повідомляє, що в дитини зафіксували синці на лобі, лівій гомілки та спині. Попри це, всі ці пошкодження визнали як такі, що "не завдають шкоди здоров'ю". У суді медпрацівниця провини не визнала і вибачення у хлопчика і його мами не попросила. Мати хлопчика на суворому покаранні й не наполягала.

Нагадаємо, у Маріуполі 25-річну матір звинувачують у жорстокому побитті свого 4-річного сина. Жінка привела дитину до дитсадка, а коли вихователі побачили на тілі дитини рани, то одразу звернулись до соціальних служб.

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