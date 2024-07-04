У Росії мер міста видав "геніальне" пояснення, за що гинуть окупанти в Україні

Нещодавно в місті Моршанськ Тамбовської області Росії відбулася церемонія вручення нагороди сестрі російського окупанта, який загинув на війні в Україні. Однак замість традиційних слів співчуття та вшанування пам'яті, мер міста зробив дивакувату заяву.

Мер російського міста Моршанськ заявив, що їхні військові гинуть в Україні за "нові спортивні майданчики і ремонт набережних".

Про інцидент розповів журналіст Денис Казанський.

За словами російського мера, загиблий окупант віддав своє життя за те, щоб у Моршанську "був цей сонячний день, щоб наші діти відпочивали в таборах, щоб були нові спортивні майданчики, щоб міст наш відремонтували, щоб набережна була".

Нагадаємо, Центр стратегічних комунікацій спростував черговий фейк російської пропаганди про підготовку "вирішального удару" по Україні.

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