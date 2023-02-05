У Росії мер змусив дітей співати антиукраїнську пісню про "укр*па" та "труну" (відео)

У Росії ненависть до України прищеплюють із самого дитинства.

У Росії продовжують зомбувати дітей, розповсюджуючи антиукраїнські настрої. У Мережу потрапило відео, як російські школярі під керівництвом дорослих співали пісню про "укр*па", "свастику" і "труну".

Так, мер міста Котовськ Тамбовської області Олексій Плахотніков у соцмережах виклав відео, на якому він разом із дітьми співає антиукраїнську пісню.

"На машині свастика, за кермом "укр*п". По полю, по полюшку на колесах труна. А за цим полюшком колишній хуліган чітко коригує "Смерч" та "Ураган"", — співають діти окупантів на відео.

За даними російського видання "Холод", у мера Котовська Олексія Плахотнікова, який співає на відео разом з дітьми, раніше пройшли обшуки в рамках розслідування кримінальної справи за статтею про недбалість, що спричинила заподіяння особливо великої шкоди. Через його дії в місцевому бюджеті утворилася дірка у 100 мільйонів рублів.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині окупанти забирають дітей до козацько-кадетських корпусів для "правильного патріотичного виховання".

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