У Росії мікроавтобус розчавило між вантажівками: загинуло 14 робітників із Киргизстану (відео)

У жахливу ДТП потрапив автобус, яким на заробітки до Росії їхали жителі Середньої Азії.

У неділю, 21 серпня, на автотрасі поряд із селом Прасков'їне в Ульянівській області Росії водій великовантажного автомобіля не зміг вчасно загальмувати і наїхав на автобус, який виявився затиснутим між двома вантажівками.

Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали, публікуючи відео з місця аварії.

Жертвами аварії стали 14 громадян Киргизстану та двоє громадян РФ. За попередніми даними, маршрут мікроавтобуса проходив через територію Казахстану.

У МЗС Киргизстану підтвердили загибель своїх громадян. Співробітники консульства виїхали на місце події для надання правової допомоги.

Після ДТП 15 пасажирів мікроавтобуса та водій однієї з вантажівок вижили, троє з них перебувають у важкому стані, їм проводять протишокову терапію.

Нагадаємо, на південному сході Туреччини 16 людей загинули внаслідок ДТП із пасажирським автобусом.

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