У Росії мобілізований напав з ножем на товаришів після того, як його змусили зібрати останки солдата

У нападника, який виявився ветераном бойових дій у минулому, діагностували психічний розлад.

У Росії, в Новосибірській області, мобілізований напав з ножем на військових товаришів після того, як його змусили зібрати останки солдата, що потрапив під потяг.

Про це пише телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Як стало відомо після вироку суду, інцидент стався на залізничній станції Чик Коченевського району Новосибірської області. Там мобілізований росіянин напідпитку з Туви потрапив під поїзд.

Після цього іншого мобілізованого змусили допомагати поліцейським у зборі останків загиблого. Повернувшись із "завдання" солдат зустрів трьох товаришів по службі. Вони почали сваритися та битися. Перший вдарив ножем в спину одного з них. Медики зафіксували тяжке поранення.

У нападника, який виявився ветераном бойових дій у минулому, діагностували психічний розлад. Але це не завадило суду засудити його до трьох років колонії.

Нагадаємо, у Росії виявили поховання найманців ПВК "Вагнера". Про те, що їхніх родичів було поховано, не знали навіть їхні родини.

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