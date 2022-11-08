У Росії мобілізували депутата від партії Путіна, який виграв вибори у місцевого воєнкома

У депутата був конфлікт із воєнкомом.
У Свердловській області РФ мобілізували депутата від партії Путіна, який у вересні виграв вибори у місцевого воєнкома.
Про це пишуть російські пропагандисти.
46-річний депутат Дмитро Захаров у вересні виграв вибори у місцевого воєнкома Олексія Вертухова, а вже 20 жовтня отримав повістку від військкомату. Де зараз російський мобілізований - не знають.
Дружина мобілізованого стверджує, що її чоловіка відправили до окупаційної армії через те, що він виграв вибори у "начальника сільських населених пунктів", саме через це у нього почались проблеми. Як наслідок - депутата від партії Путіна мобілізували.
Мобілізація в Росії
Російський диктатор Володимир Путін наприкінці вересня оголосив у РФ "часткову" мобілізацію. До окупаційної армії можуть призвати від 300 тисяч до одного мільйона росіян.
Перших мобілізованих уже ліквідували в Україні. Російські пропагандисти пишуть про втрати окупантів із різних регіонів. Ті ж мобілізовані, які зараз перебувають на території Росії, скаржаться на погане забезпечення та відсутність обіцяних виплат.
Зокрема, в російській Казані натовп розлючених "чмобіків" облаяв генерала і змусив його піти геть. Мобілізовані в агресивній формі вимагали від начальства покращити їм умови утримання. "Чмобіки" скаржилися на нестачу води, дров для опалення, а також те, що їм видали старі автомати. Вони вимагали встановити пральну машину та розетки.
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