Росія може вивести ядерну зброю із Білорусі, але за однієї умови: чого вона хоче

У Росії заявили, що розміщення російської ядерної зброї у Білорусі - це "вимушений захід у відповідь" на дії країн НАТО, зокрема США.

Росія гіпотетично може вивести свою тактичну ядерну зброю із Білорусі, якщо США відмовляться від розміщення своєї ядерної зброї в Європі.

Про це заявив директор 2-го департаменту країн СНД МЗС Росії Олексій Поліщук, передають російські пропагандисти.

"Гіпотетичний висновок російського ТЯО з території Білорусії буде можливим лише у разі відмови США та НАТО від деструктивного курсу на цілеспрямований підрив безпеки Росії та Білорусії. Це передбачає повний висновок усієї американської ядерної зброї на територію США з ліквідацією відповідної інфраструктури в Європі", - забажав дипломат.



Він заявив, що розміщення російської ядерної зброї в сусідній країні — це "вимушений захід у відповідь" на дії країн НАТО, зокрема США, а також реакція "на докорінні зміни, які відбулися останнім часом у ключових галузях європейської безпеки" через необхідність забезпечити оборону Союзної держави.

Ядерна зброя у Білорусі

Нагадаємо, наприкінці березня Путін оголосив про плани розмістити російську тактичну ядерну зброю на території Білорусії. У травні Лукашенко заявив, що місця для зберігання готові і вже розпочалося переміщення ядерної зброї.

У середині червня Путін повідомив, що перші ядерні заряди вже доставлені на територію Білорусії, а до кінця року роботу буде завершено повністю. Це підтвердило розвідувальне управління Міністерства оборони США (DIA).

Financial Times із посиланням на джерела повідомило, що лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг президента Росії Володимира Путіна від застосування ядерної зброї в Україні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Перші ядерні заряди на місці! Путін заявив, що ядерна зброя вже в Білорусі!

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