У Росії можливий заколот, який скине владу Путіна: які його ознаки — Подоляк

У Росії можливі революційні, бунтівні процеси, які приведуть до влади нового лідера. Деякі ймовірні ватажки цього революційного руху наразі перебувають в Україні.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю “24 каналу”.

За його словами, тактичні поразки кремлівської диктатури, які ми тепер спостерігаємо в Курській області РФ, суттєво підривають фундаментальні основи тоталітарного устрою, і саме вони провокуватимуть протестні настрої.

“Є тактичні поразки, є певні втрати території, є збільшення втрат живої сили й техніки, є часткове повернення великих мас людей зі зброєю в руках на територію Росії. Після цього починаються хаотичні протестні виступи на тих чи інших територіях, не лише в Дагестані. В момент, коли почнеться повна хаотизація відносин, може з'явитися той, хто скаже, мовляв, а я розумію, як треба далі діяти, й буде брати на себе певні повноваження”, – спрогнозував розвиток бунтівних процесів у РФ Михайло Подоляк.

Водночас він зазначив, що кілька людей, які можуть очолити такий революційний рух, існують. З посиланням на очільника ГУР Міноборони Кирила Буданова Подоляк зазначив, що дехто з них перебуває на території України.

“Але хто це і як він буде далі діяти, коментувати не будемо”, – підкреслив радник голови ОП.

Нагадаємо, операція в Курській області РФ, під час якої було здійснено прорив кордону і заглиблення військових підрозділів на територію держави-агресорки, може посилити аргумент України щодо того, що США та Європа не повинні боятися погроз Кремля щодо “ескалації”.

Під час боїв у Курській області у полон потрапили російські строковики

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