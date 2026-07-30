У Росії можлива громадянська війна після смерті Путіна: експерт пояснив сценарій

Володимир Путін / © Associated Press

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Продовження війни в Україні дедалі сильніше впливає на настрої російського суспільства та найближчого оточення диктатора РФ Володимира Путіна. Якщо глава Кремля раптово помре, Росію може чекати боротьба за владу, хаос і навіть громадянська війна.

Про це старший асоційований науковий співробітник Pacific Forum, експерт із безпеки, конфліктів і ризик-менеджменту Вільям Альберк заявив в інтерв’ю «24 Каналу».

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На думку Альберка, перенесення наслідків війни безпосередньо на територію Росії є ефективною стратегією, яка поступово підриває підтримку Кремля.

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«Я думаю, що удари та перенесення вартості війни на російський народ — це неймовірно розумна стратегія. Це підвищує рівень незгоди всередині Росії», — сказав експерт.

Водночас він не очікує масових протестів, однак вважає, що підтримка війни поступово слабшатиме.

Що найбільше турбує Кремль

За словами Альберка, найбільш болючими для російської влади можуть стати не військові втрати, а погіршення якості життя мешканців Москви та Санкт-Петербурга.

«Коли вони не зможуть отримати бензин — це вже зовсім інша річ», — наголосив він.

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Експерт вважає, що саме середній клас, силовики та заможні росіяни є ключовою опорою режиму.

«Йому не важливі бідні росіяни. Йому справді важливе ядро його підтримки в Санкт-Петербурзі та Москві», — зазначив Альберк.

Відповідаючи на запитання про ймовірність виступу олігархів або силових структур проти Путіна, експерт наголосив, що поки не бачить ознак швидкого перевороту. Втім, за його словами, дедалі більше представників російських еліт ставлять питання про майбутнє країни та перспективи війни.

«Я не бачу раптового повстання й усунення Путіна від влади, але бачу наростання неспокою всередині Росії», — сказав він.

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Що буде, якщо Путін помре

На думку Альберка, нинішня російська політична система надто залежить від однієї людини.

«Якщо Путін завтра помре, хто прийде на зміну? Відповідь — ніхто не знає. Це буде, чесно кажучи, хаос», — заявив експерт.

Він прогнозує, що після цього різні політичні групи, олігархи та силові структури можуть розпочати боротьбу за владу. За словами Альберка, існує ризик, що окремі впливові фігури спробують встановити контроль над стратегічними військовими об’єктами, зокрема над системою управління ядерним арсеналом Росії.

Експерт переконаний, що затяжна війна вже негативно впливає на фінансові інтереси найбагатших росіян.

«Багато стратегічно мислячих людей у Росії дійсно замислюються, чому ця війна триває вже четвертий рік, виходить за межі четвертого року і йде до п’ятого без жодного реального кінця», — сказав Альберк.

Він також нагадав про марш ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина на Москву як приклад того, що питання довгострокової стабільності Росії вже не є суто теоретичним.

Війна в Україні обертається проти Путіна — останні новини

Нагадаємо, Володимир Путін намагається створити враження, що добре обізнаний із ситуацією на фронті в Україні. Водночас російські військові блогери критикують командування РФ за неправдиві повідомлення про нібито успішні наступальні дії. За даними ISW, Кремль залучає окремих блогерів, які поширюють перебільшені заяви про успіхи окупаційної армії.

До слова, через брак успіхів на фронті та поглиблення економічної кризи Кремль готується до можливої масової мобілізації та внутрішніх заворушень. За даними ISW, у Росії створюють правову основу для воєнного стану та розширення призову. Паралельно росіяни скаржаться на удари по складах і бізнесів, а олігархи масово виводять кошти з країни.

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