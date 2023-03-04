У Росії на фермі померли від голоду сотні корів: фото

У Новосибірській області РФ на одній з місцевих ферм через відсутність кормів загинуло 550 корів. Худоба страждала ще від осені, але тільки 3 березня місцева прокуратура звернула увагу на ситуацію, відкривши кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Місцеві мешканці повідомили, що загалом у стаді налічувалося близько 800 корів. Більшість із них не пережили зиму, страждаючи від холоду, голоду та спраги.

У соцмережі публікують фото загиблих корів, які лежать і в приміщенні, і у дворі ферми.

Фото: із соцмереж

Тутешня влада звернула увагу на масову загибель худоби, коли туші померлих корів масово вивезли на скотомогильник. Тепер тут терміново шукають кошти на утилізацію сотень померлих від голоду корів. У районі запровадять режим надзвичайної ситуації. При цьому в ветеринарному управлінні запевняють, що людям нічого не загрожує.

Власник ферми перебуває на стадії банкрутства і на зв'язок він не виходить. На ще одній фермі в сусідньому районі, яка також належить цьому бізнесмену, через жорстокі умови утримання померло 73 корови.

Нагадаємо, стадо здичавілих корів, яке живе у Чорнобилі, добре почувається після навали російських окупантів. Тварини навчилися самостійно виживати після того, як 2016 року померли їхні господарі-самосели.

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