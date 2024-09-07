У Росії на фестивалі "чистої води" місто затопила річка з фекалій: фото

Під час святкування фестивалю чистої води стався курйоз — прорвало каналізацію.
В Росії на фестивалі "Счастье чистой воды" стався прорив каналізації. Нечистоти масово потекли в унікальну річку Ангару, яка славиться своїми чистими водами.
Про це повідомляють у місцевих соцмережах.
Фестиваль в Іркутську потонув у фекаліях
В Росії у місті Іркурстк розпочався фестиваль "Счастье чистой воды", який триватиме до середини жовтня. Він присвячений єдиній річці, що витікає з озера Байкал – Ангарі, яка має чисту воду.
Втім, під час святкування був курйоз – прорвало каналізацію. Річка з нечистот затопила міську набережну та потрапила в Ангару.
Раніше повідомлялось, що понад 20% росіян не мають каналізації.
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