У Росії на фестивалі "чистої води" місто затопила річка з фекалій: фото

Під час святкування фестивалю чистої води стався курйоз — прорвало каналізацію.

В Росії на фестивалі "Счастье чистой воды" стався прорив каналізації. Нечистоти масово потекли в унікальну річку Ангару, яка славиться своїми чистими водами.

Про це повідомляють у місцевих соцмережах.

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В Росії у місті Іркурстк розпочався фестиваль "Счастье чистой воды", який триватиме до середини жовтня. Він присвячений єдиній річці, що витікає з озера Байкал – Ангарі, яка має чисту воду.

Під час святкування прорвало каналізацію / Фото із соцмереж

Втім, під час святкування був курйоз – прорвало каналізацію. Річка з нечистот затопила міську набережну та потрапила в Ангару.

У районі Фортуни прорив каналізації, вміст витікає до Ангари / Фото: із соцмереж

Раніше повідомлялось, що понад 20% росіян не мають каналізації.

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