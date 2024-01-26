У Росії на конкурс сніговиків зліпили фігуру окупанта у вигляді “рептилоїда”: фото

Потворний вигляд снігової скульптури може загрожувати її автору навіть звинуваченням у “дискредитації” російської армії.

У російському місті Дзержинську з’явився розмальований сніговик, який символізує солдата російської окупаційної армії, про що свідчить нашивка Z на його камуфляжі.

В адміністрації міста повідомили виданню “Подъем”, що снігову скульптуру виготовив для місцевого конкурсу військовий пенсіонер.

Як і личить справжньому окупантові, цей сніговик не має нічого людського — обличчя чимось нагадує бобра, ікла — моржові, позаду фігура опирається на довгий зелений рептилоїдний хвіст. Одягнутий він у військову форму російського десантника.

Снігова фігура російського окупанта в Дзержинську / Фото: Telegram / "Подъем"

Снігова фігура російського окупанта в Дзержинську / Фото: Telegram / "Подъем"

Потворний вигляд снігової скульптури може загрожувати її автору навіть звинуваченням у “дискредитації” російської армії.

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Однак, представники конкурсу зазначили, що автор зобразив “символ року, що настав - Дракона”.

Є певний символізм у тому, що після першого ж потепління від сніговика-окупанта у вигляді дивного “рептилоїда” залишиться лише мокре місце.

Нагадаємо, депутат законодавчих зборів Вологодської області РФ Олександр Гордєєв зробив розкішний за російськими мірками новорічний подарунок своїм колегам-жінкам — по упаковці курячих яєць.

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