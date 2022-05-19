У Росії на легендарного рок-музиканта Юрія Шевчука склали протокол після концерту: у чому звинувачують

У Росії на легендарного рок-музиканта Юрія Шевчука склали протокол після концерту: у чому звинувачують

Лідер російської рок-групи ДДТ Юрій Шевчук змушений був розмовляти зі співробітниками поліції одразу після виступу в Уфі.

Концерт російської рок-групи ДДТ у рідному для її лідера місті Уфі закінчився для Юрія Шевчука неприємною розмовою з російськими силовиками. Тепер йому загрожує штраф.

Про це 19 травня повідомив виданню “Фонтанка” продюсер групи Радмір Усаєв.

За його словами, одразу після закінчення виступу групи, за лаштунками сцени з’явилися працівники поліції.

Юрія Шевчука ізолювали від решти учасників групи, не пропускаючи до нього навіть директора колективу. На вході в гримерку силовики виставили охорону — двох співробітників поліції у формі спецназу. Розмова із Шевчуком тривала протягом години.

Згодом стало відомо, що за фактом концерту було на Шевчука оформили адміністративний протокол, але на які висловлювання чи пісні лідера ДДТ звернули увагу правоохоронці — не повідомляється.

В об'єднаній пресслужбі судів Республіки Башкортостан виданню повідомили, що музикантові інкримінують порушення за статтею 20.3.3 КоАП РФ (“публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання Збройних сил РФ з метою захисту інтересів РФ”).

Судове засідання у справі Шевчука наразі не призначене. Рок-музиканту загрожує штраф від 30 до 50 тисяч російських рублів.

Нагадаємо, відомі російські артисти – репер Oxxxymiron та музикант Борис Гребенщиков дали благодійний концерт на підтримку України у Лондоні.

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