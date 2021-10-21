У Росії на Ростовській АЕС зупинили роботу енергоблоку: чи існує радіаційна загроза

У Росії на Ростовській АЕС зупинили роботу енергоблоку: чи існує радіаційна загроза

ЗМІ повідомляли про витік пари.

Другий енергоблок Ростовської АЕС відключено для проведення регламентних робіт, порушення безпечної експлуатації не зафіксовано, радіаційний фон у нормі.

Про це у четвер, 21 жовтня, йдеться у повідомленні "Росенергоатому".

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Також в "Росенергоатомі" зазначили, що фахівці виявили дефект зварного шва на трубопроводі на другому енергоблоці.

"21 жовтня 2021 року в 00:54 за московським часом на енергоблоці № 2 Ростовської АЕС під час обходу персоналом було зафіксовано ширяння через дефект зварного шва на трубопроводі діаметром 18 мм, що відноситься до системи контролю рівня і вологості пара у парогенераторі”, — йдеться в повідомленні.

В концерні наголошують, що ця система є частиною другого "чистого" контуру, яким циркулює чиста, не радіоактивна вода. Для здійснення необхідних ремонтних робіт другий енергоблок відключили від мережі, внаслідок того, що на гарячому обладнанні це зробити неможливо.

Згідно з даними порталу "Радіаційна обстановка на підприємствах Росатома" Інституту проблем безпечного розвитку атомної енергетики (ІБРАЕ) РАН, на 10:00 четверга радіаційний фон навколо Ростовської атомної станції склав 0 — 0,3 мкЗв/год, що відповідає природному радіаційному фону.

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. Сталося це, оскільки спрацював аварійний захист. А Хмельницька атомна електростанція 18 червня через відключення двох турбоживильних насосів відключила від енергомережі енергоблок №2.

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