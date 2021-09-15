У Росії на туристичну групу обвалився льодовик: двоє жінок загинули

Причина - танення криги.

Льодовик обвалився на туристичну групу в Росії. Двоє жінок загинули, а ще одна отримала серйозні травми.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 15 вересня.

Інцидент трапився в ущелині в Карачаєво-Черкесії на висоті більше двох тисяч метрів. Брили впали, коли четверо туристок фотографувалися на тлі льодовика. За словами чиновників, це сталося через танення криги. Наразі доступ до ущелини тимчасово закритий.

Нагадаємо, 8 вересня у Росії загинув міністр у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих Євген Зінічев. РосЗМІ заявили, що він помер, намагаючись врятувати відомого режисера, який послизнувся під час зйомок на навчаннях, і впав у воду. Однак, преса з'ясувала - міністр загинув не на навчаннях, а на туристичному об'єкті, на водоспаді. Ба більше - саме загиблий режисер намагався врятувати чиновника, який впав у прірву.

Новини світу: в Росії льодовик обвалився на туристичну групу - двоє жінок загинули

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