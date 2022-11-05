У Росії на війну забрали "мобіка" з гепатитом та наркозалежністю

2016-го саме через ці діагнози молодика не взяли до контрактної армії.

У Росії мобілізували Олександра Смазнов, який від 2016-го стоїть на обліку через гепатит С. До слова, чоловіка шість років тому саме через цей діагноз не взяли до контрактної армії.

Про це повідомив Telegram-канал Baza.

Зазначається, що Смазнова військкомат Великого Новгорода призвав до армії 11 жовтня без медкомісії. Згодом його відправили до тверської військової частини.

Мати "мобіка" каже, що вдома її син отримував лікування. Втім, тепер у нього закінчилися ліки. Щобільше - армії потрібними препаратами його ніхто не забезпечить. Жінка також розповіла, що Олександр перебуває на обліку в наркодиспансері через залежність. Крім того, чоловік нбито має "має неврівноважену психіку".

Фото: Telegram-канал Baza

Аби врятувати сини, жінка звернулася до комісаріату, але звідти її переадресували до командування частини. Вона також звернулася до призовної комісії. Своєю чергою, призовник написав рапорт про проходження медкомісії за місцем служби. Втім, протягом минулих тижнів в ситуації ніхто так не допоміг.

Мобілізація по-російськи

Кремль заявив, що в РФ вже мобілізували 318 тисяч чоловіків на війну. Очільник Кремля Володимир Путін хвалиться, мовляв, в країні "кількість добровольців не скорочується".

Крім того, російський диктатор Володимир Путін 4 листопада підписав закон, який дозволяє мобілізувати громадян із незакритою судимістю.

Своєю чергою, аналітики ISW вважають, що Кремль не досягнув своїх цілей під час часткової мобілізації. Ймовірно, РФ буде продовжуватиприховану мобілізацію. Влада та бізнес у Росії готуються до другої хвилі мобілізації для війни в Україні.

Тим часом британські розвідники повідомляють, що російські "мобіки" йдуть на фронт майже без підготовки. Зазначається, що "друга армія світу" не має достатніх можливостей для навчання великої кількості призовників.

Читайте також: