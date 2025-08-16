ТСН у соціальних мережах

Світ
237
1 хв

У Росії на Волгоградському НПЗ знову щось горить: вже втретє (відео)

Як пояснює керівництво Волгоградського НПЗ, це вони самі, — зливали частину нафтопродуктів, і виникла пожежа. Втім, її теж можна вважати результатом прильотів, адже зливали нафту для ремонту резервуарів після ударів.

Світлана Несчетна
На Волгоградському НПЗ знову щось горить

На Волгоградському НПЗ знову щось горить / © скриншот з відео

На Волгоградському НПЗ знову щось палає.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Місцеві ЗМІ пишуть, що займання виникло через скид нафтопродуктів для ремонту пошкоджених резервуарів.

Український журналіст Андрій Цаплієнко уточнив у Telegram, що на Волгоградському НПЗ щось горить вже втретє.

«Перші два рази — після прольотів добрих дронів. Але зараз, як пояснює керівництво НПЗ, це вони самі, — зливали частину нафтопродуктів, і виникла пожежа. Втім, її теж можна вважати результатом прильотів. Адже зливали нафту для ремонту резервуарів після ударів», — пояснив він і оприлюднив відео.

Нагадаємо, днями українські воїни атакували НПЗ «Лукойла» у Волгограді.

