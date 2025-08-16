- Дата публікації
У Росії на Волгоградському НПЗ знову щось горить: вже втретє (відео)
Як пояснює керівництво Волгоградського НПЗ, це вони самі, — зливали частину нафтопродуктів, і виникла пожежа. Втім, її теж можна вважати результатом прильотів, адже зливали нафту для ремонту резервуарів після ударів.
На Волгоградському НПЗ знову щось палає.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Місцеві ЗМІ пишуть, що займання виникло через скид нафтопродуктів для ремонту пошкоджених резервуарів.
Український журналіст Андрій Цаплієнко уточнив у Telegram, що на Волгоградському НПЗ щось горить вже втретє.
«Перші два рази — після прольотів добрих дронів. Але зараз, як пояснює керівництво НПЗ, це вони самі, — зливали частину нафтопродуктів, і виникла пожежа. Втім, її теж можна вважати результатом прильотів. Адже зливали нафту для ремонту резервуарів після ударів», — пояснив він і оприлюднив відео.
Нагадаємо, днями українські воїни атакували НПЗ «Лукойла» у Волгограді.