У Росії на Волгоградському НПЗ знову щось горить: вже втретє (відео)

На Волгоградському НПЗ знову щось палає.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Місцеві ЗМІ пишуть, що займання виникло через скид нафтопродуктів для ремонту пошкоджених резервуарів.

Український журналіст Андрій Цаплієнко уточнив у Telegram, що на Волгоградському НПЗ щось горить вже втретє.

«Перші два рази — після прольотів добрих дронів. Але зараз, як пояснює керівництво НПЗ, це вони самі, — зливали частину нафтопродуктів, і виникла пожежа. Втім, її теж можна вважати результатом прильотів. Адже зливали нафту для ремонту резервуарів після ударів», — пояснив він і оприлюднив відео.

Нагадаємо, днями українські воїни атакували НПЗ «Лукойла» у Волгограді.