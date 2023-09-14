У Росії на заводі із виробництва військової техніки пролунав вибух

Попередня причина вибуху – порушення техніки безпеки.
У російському Кургані на заводі "Курганмашзавод", де виробляють військову техніку, стався вибух. НС відбулася у середу, 13 вересня.
Про це повідомляють російські тг-канали.
Як пише BAZA, вибух стався під час зварювальних робіт у цеху зі збирання паливних баків для БМП. В результаті постраждали двоє співробітників заводу - 25-річний збирачта 38-річний зварювальник. З різними опіками вони були доправлені до місцевої лікарні.
Попередня причина вибуху – порушення техніки безпеки.
Стверджують, що пожежу гасили працівники цеху. Рятувальників на місце події не викликали.
Додамо, що "Курганський машинобудівний завод" - єдиний російський завод, що спеціалізується на виробництві бойових машин піхоти (БМП) і машин на їх базі. Через вторгнення Росії в Україну завод знаходиться під міжнародними санкціями Євросоюзу, США та ряду інших країн.
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