У Росії на житловий будинок впав військовий літак: фото, відео

У місті Єйськ Краснодарського краю РФ ввечері, 17 жовтня, на житловий будинок впав військовий літак.

Про це повідомляють російські телеграм-канали та засоби масової пропаганди.

Місцеві жителі повідомляють, що на дев'ятиповерховий будинок на вулиці Комуністичній впав військовий літак. Одразу після цього на місці займання чули вибухи. Ймовірно, це здетонував боєкомплект.

На місці падіння спалахнув житловий будинок. Потужне полум'я охопило всі поверхи - від 1-го до 9-го.

Судячи з фото, пілот встиг катапультуватися. Російські телеграм-канали уточнюють, що там впав військовий літак Су-34. Він летів із боєзапасом, ймовірно, поспішав бомбардувати Україну, проте в літака відмовив двигун і він впав. Біля будинку детонує боєкомплект, що заважає росіянами загасити пожежу.

У Міноборони РФ підтвердили падіння військового літака. Там заявили, що нібито літак здійснював тренувальні польоти.

"За доповіддю льотчиків, що катапультувалися, причиною катастрофи стало загоряння одного з двигунів під час зльоту. На місці падіння Су-34 у дворі одного з житлових кварталів стався спалах палива літака", - заявили в російському Міноборони.

Обстріли України 17 жовтня

Росія 17 жовтня іранськими дронами атакувала центр Києва. Вони повністю зруйнували житловий будинок. На місці події загинуло 4 людей.

Також окупанти ракетами обстріляли енергетичну інфраструктуру в Дніпропетровській та Сумській областях.

17 жовтня терористи РФ ракетами обстріляли Вінницьку область. Вони поцілили по об'єкту критичної інфраструктури. Попередньо без жертв.

Очільник МВС Денис Монастирський вважає, що Росія планувала 17 жовтня перевершити масштаби своїх обстрілів, які сталися 10 жовтня.

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