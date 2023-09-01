У Росії набирає обертів "зачистка" Z-блогерів: хто та за що потрапив під удар

Цього разу у РФ "взялися" за Z-блогерів.

Внутрішній терор у РФ вийшов на новий рівень. В країні-агресорці повним ходом триває переслідування росіян, які виступили проти війни з Україною. Однак тепер у РФ взялися вже й за тих, хто всіляко допомагає окупантам.

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL.

Учора, 31 серпня, російські телеграм-канали прогриміли новиною про затримання адміністратора Telegram-каналу Moscow Calling Андрія Куршина.

Зазначається, що до списку Z-блогерів він не входив, але довгий час його вважали "своїм".

"Корінний москвич 2014 року поїхав на Донбас, щоб "відновити справедливість" і воював проти українців. За менш як два роки доріс аж до "майора ДНР", був командиром взводу, начальником зв'язку дивізіону", - йдеться у повідомленні.

Сам Куршин періодично розповідав про свої "досягнення", попри це, повномасштабну війну назвав помилкою, яка матиме серйозні наслідки для Росії".

Відтак на своєму каналі він публікував новини, у яких йшлося і про провали армії РФ, критикував керівництво рідного міноборони.

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"А три дні тому опублікував розповідь заарештованого комбата ЗС РФ Андрія Буланова про те, що відбувається в "зоні СВО", - сказано в повідомленні.

Окупант поскаржився на "повне свавілля" командного складу, мародерство розвідки, відсутність забезпечення та крадіжку в армії країни-агресора. Саме цей пост у Telegram-каналі Moscow Calling і міг стати приводом для арешту Куршина.

Його затримала на Ленінградському вокзалі у Москві, зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Після скандального випадку Z-"військкор" Єгор Гузенко повідомив про майбутній арешт низки своїх "спільників", які розповіли про те, що відбувається в армії РФ і безпосередньо на фронті.

"Російська контррозвідка збирається заарештувати відомих пропагандистів та пособників окупантів – Романова, Живова та Сапонькова – за їхні пости з критикою дій командування", - йдеться у повідомленні.

Тим часом у Росії конфлікт між ФСБ і Міноборони РФ набирає обертів. Тепер і міністр оборони РФ Сергій Шойгу, і начальник генштабу Валерій Герасимов постійно мусять доводити, що в них "усе гаразд".

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