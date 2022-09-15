У Росії налякані, що США можуть дати Україні далекобійні ракети: погрожують визнати Америку стороною війни

Представниця МЗС РФ Марія Захарова пригрозила, що в разі постачання Україні ракет великої дальності зі США, Росія визнає Америку стороною конфлікту.

За словами Захарової, це стане для Росії "червоною межею", яка потягне за собою "адекватну відповідь".

Про це пише російське пропагандистське видання РИА Новости.

"Якщо США ухвалять рішення про постачання Україні ракет більшої дальності, вони перейдуть червону межу і стануть безпосередньою стороною конфлікту", - сказала Захарова.

Представниця російського МЗС наголосила, що, мовляв, Росія залишає за собою право "адекватно відреагувати" у разі рішення США щодо постачання Україні ракет більшої дальності.

Нагадаємо, США найближчим часом можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України.

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