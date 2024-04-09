У Росії намагалися спалити "музей СВО": подробиці інциденту

У російському Саратові у ніч проти вівторка, 9 квітня, невідомі підпалили музей історії "спеціальної воєнної операції", як у Кремлі називають повномасштабне вторгнення на територію України.

Про це пише Telegram-канал ASTRA.

За інформацією, яку канал отримав з власних джерел, палій розбив вікно у будівлі музею й здійснив підпал за допомогою пляшки із запальною сумішшю. Проте пожежу вдалося загасити співробітнику музею, який чергував у той час.

"На місці злочину було знайдено п’ятилітрову каністру та три пляшки з невідомою рідиною", — йдеться у повідомленні.

Це місце горіло вже вдруге. Відомо, що музей, експозиція якого намагається спотворити історію й подає злочини російських окупантів в Україні як "геройські вчинки військових", вже підпалювали кілька місяців тому – в грудні 2023 року.

За даними слідства, підпал музею здійснив 21-річний слюсар із Тольятті Максим Кім. Це сталося лише за пів року після відкриття музею.

У музейній колекції представлені предмети військового побуту, "трофеї", привезені з України, а також фотографії, зроблені російськими окупантами на фронті.

Нагадаємо, у Підмосков'ї 9-класник підпалив відділення "Єдиної Росії". Підліток намагався помститися за смерть Навального.

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