У Росії намагаються засекретити інформацію про здоров'я Кадирова — Невзоров

У не поширенні інформації про чеченського лідера зацікавлений персонально господар Кремля.

Інформацію про стан здоров’я прокремлівського лідера Чечні та воєнного злочинця Рамзана Кадирова у Російській Федерації ретельно приховують.

Про це говорив у своєму відеоблозі у суботу, 16 вересня, російський опозиціонер та публіцист Олександр Невзоров.

"У цьому своєрідному персональному всесвіті Путіна росте і розширюється так звана чорна "кадира", - зауважив він, натякнувши, що у не поширенні інформації зацікавлений персонально господар Кремля.

За його словами, така настійлива секретність призводить до того, що у російському суспільстві виникають найрізноманітніші чутки.

“Абсолютно все, що пов'язано з Кадировим і його здоров'ям секретиться все сильніше і все агресивніше. Зрозуміло, це створює масу дивовижних конспірологічних теорій і породжує найбільш дикунські фантазії населення”, - зазначив Невзоров.

Раніше Олександр Невзоров зауважив, що озвучені в медіа симптоми хвороби лідера Чечні Рамзана Кадирова підозріло нагадують ті, які були у Навального та сім’ї Скрипалів. В обох випадках проти жертв режиму Путіна застосували препарат “Новичок”.

Напередодні у Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили інформацію про критичний стан глави Чечні Рамзана Кадирова.

Нагадаємо, російський політичний аналітик і публіцист Олексій Лушніков вважає, що раптова смерть лідера російської Чечні Рамзана Кадирова може призвести до великого політичного катаклізму в Російській Федерації, де почнуть руйнуватися вибудувані за останні 20 років національно-політичні стосунки.

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