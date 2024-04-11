У Росії намагаються зупинити потоп молитвами: священників відправили на вертольоті (відео)

Очевидно, втративши надію на ефективні дії рятувальників, у Росії, де через різке підняття рівня води в річках затоплено тисячі будинків, для обльоту районів, яким загрожує повінь, відправили священників на вертольоті.

На відео, що з’явилося в Інтернеті, двоє з них тримають великі ікони і, здається, моляться, щоб стихія не поширилася.

Відомо, що лише в Оренбурзькій області РФ від розливу річки Урал щонайменше 10 тисяч будинків опинилися під водою. В Оренбурзі, одному з найбільш постраждалих міст, рівень води перевищив 10 метрів і продовжує зростати.

Однак, експерти сумніваються у дієвості “божественної” допомоги. Раніше жителі міста Орська, помітивши, що з-під дамби сочиться вода, запросили священика провести молебень, але молитва не змогла виправити халатність будівельників дамби. Через півтори доби після молебню найближчі до гідротехнічної споруди квартали зникли під водою.

У Росії групу священників відправили для обльоту районів, яким загрожує повінь

Нагадаємо, в Орську незадоволені росіяни бунтують через бездіяльність влади після прориву дамби.

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