- Дата публікації
- Категорія
- Світ
У Росії намагаються приховати деградацію економіки — ЦПД
Кремль продовжує просувати пропагандистські міфи про успіхи російської економіки, тоді як реальні показники свідчать про її стагнацію та деградацію.
Російський диктатор Путін вкотре озвучив вигадані тези про «майже повну зайнятість» населення та «неминучий технологічний прорив» у Росії, однак на практиці ситуація в економіці розвивається у протилежному напрямку.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у Telegram.
У ЦПД зазначили, що після підписання указу про проведення у 2026 році так званого «року єдності народів Росії» Путін знову скористався нагодою для поширення пропаганди. Зокрема, він заявив про «майже повну зайнятість» та «неминучий технологічний прорив» у країні.
Диктатор стверджує, що нібито 97,8% росіян мають роботу. Водночас у реальності в РФ скорочують кількість платних місць у закладах вищої освіти, звужують освітні можливості для молоді та фактично змушують людей іти працювати у військову сферу або на підприємства військово-промислового комплексу.
У Центрі протидії дезінформації пояснюють, що термін «низьке безробіття» використовується не як результат економічного розвитку, а як наслідок маніпуляцій зі статистикою та прихованого безробіття. Зокрема, працівників державних підприємств переводять на чотириденний робочий тиждень, що формально не відображається у статистиці.
Крім того, на «покращені» показники впливають мобілізація, війна та стрімке погіршення ситуації на цивільному ринку праці.
Не відповідають дійсності й заяви Путіна про «технологічний прорив» та лідерські позиції Росії у сфері штучного інтелекту. Як наголошують у ЦПД, попри гучні слова, кількість винаходів у РФ скоротилася до мінімуму за понад 20 років.
Патентна активність у Росії знизилася майже на 40% у порівнянні з довоєнним періодом, а більшість так званих «інновацій» фактично є вторинними або запозиченими рішеннями.
Раніше повідомлялося, що російська економіка продовжує мати силу для ведення війни, але вона може зламатися 2026 року.
Ми раніше інформували, що ізраїльський дипломат, надзвичайний і повноважний посол держави Ізраїль у Російській Федерації у 2003–2006 роках Аркадій Міл-Ман заявив, що якщо світові ціни на нафту знизяться на $10–15, російська економіка може зазнати катастрофічних наслідків.