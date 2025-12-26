Російська економіка / © ТСН.ua

Російський диктатор Путін вкотре озвучив вигадані тези про «майже повну зайнятість» населення та «неминучий технологічний прорив» у Росії, однак на практиці ситуація в економіці розвивається у протилежному напрямку.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у Telegram.

У ЦПД зазначили, що після підписання указу про проведення у 2026 році так званого «року єдності народів Росії» Путін знову скористався нагодою для поширення пропаганди. Зокрема, він заявив про «майже повну зайнятість» та «неминучий технологічний прорив» у країні.

Диктатор стверджує, що нібито 97,8% росіян мають роботу. Водночас у реальності в РФ скорочують кількість платних місць у закладах вищої освіти, звужують освітні можливості для молоді та фактично змушують людей іти працювати у військову сферу або на підприємства військово-промислового комплексу.

У Центрі протидії дезінформації пояснюють, що термін «низьке безробіття» використовується не як результат економічного розвитку, а як наслідок маніпуляцій зі статистикою та прихованого безробіття. Зокрема, працівників державних підприємств переводять на чотириденний робочий тиждень, що формально не відображається у статистиці.

Крім того, на «покращені» показники впливають мобілізація, війна та стрімке погіршення ситуації на цивільному ринку праці.

Не відповідають дійсності й заяви Путіна про «технологічний прорив» та лідерські позиції Росії у сфері штучного інтелекту. Як наголошують у ЦПД, попри гучні слова, кількість винаходів у РФ скоротилася до мінімуму за понад 20 років.

Патентна активність у Росії знизилася майже на 40% у порівнянні з довоєнним періодом, а більшість так званих «інновацій» фактично є вторинними або запозиченими рішеннями.

Раніше повідомлялося, що російська економіка продовжує мати силу для ведення війни, але вона може зламатися 2026 року.

Ми раніше інформували, що ізраїльський дипломат, надзвичайний і повноважний посол держави Ізраїль у Російській Федерації у 2003–2006 роках Аркадій Міл-Ман заявив, що якщо світові ціни на нафту знизяться на $10–15, російська економіка може зазнати катастрофічних наслідків.