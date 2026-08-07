У Росії назрівають нові проблеми з нафтою: у Reuters назвали, що зриває плани Кремля

Пожежа на російському НПЗ

Реклама

Росія у липні збільшила видобуток нафти та газового конденсату після скорочення місяцем раніше. Водночас уже у серпні зберегти цей рівень буде складно через нові атаки на нафтопереробні підприємства та проблеми з експортною логістикою.

Про це повідомляє Reuters.

Реклама

За інформацією двох джерел Reuters, у липні видобуток нафти та газового конденсату в РФ зріс приблизно на 100 тисяч барелів на добу порівняно з червнем. Загальний обсяг перевищив 9 мільйонів барелів на день.

Реклама

Зростанню сприяло відновлення завантаження російських нафтопереробних заводів, а також високі обсяги експорту сирої нафти.

Продаж нафти та нафтопродуктів залишається одним із ключових джерел наповнення російського бюджету. Саме тому Москва намагається підтримувати експорт на максимально можливому рівні, попри західні санкції та регулярні удари по об’єктах нафтової інфраструктури.

Втім, співрозмовники агентства зазначають, що вже у серпні повторити липневі показники, найімовірніше, не вдасться. Серед головних причин вони називають посилення атак безпілотників на російські НПЗ наприкінці липня та на початку серпня, а також дефіцит танкерних потужностей у Чорному морі.

За словами джерел, через ці чинники нафтовидобувні компанії можуть бути змушені скоротити видобуток, оскільки можливості експорту додаткових обсягів сировини залишаються обмеженими.

Реклама

Раніше у Банку Росії також визнавали, що скорочення видобутку на початку року було пов’язане з пошкодженнями нафтопереробних підприємств і обмеженнями експортної інфраструктури.

У звіті регулятора зазначалося, що перенаправити вільні обсяги нафти на зовнішні ринки було непросто через недостатню пропускну спроможність транспортної та портової інфраструктури.

За даними галузевих джерел Reuters, у серпні Росія розраховує збільшити експорт нафти через західні порти приблизно на 4% порівняно з липнем. Очікувалося, що додаткові обсяги з’являться завдяки позаплановим зупинкам окремих нафтопереробних заводів.

Однак нові атаки безпілотників можуть зруйнувати ці плани. Лише за останній тиждень після ударів дронів роботу тимчасово призупинили кілька російських нафтопереробних підприємств.

Реклама

Раніше повідомлялося, що СБУ та Сили оборони вдарили по НПЗ у Ярославлі та кораблях ФСБ в окупованій Керчі.

Ми раніше інформували, що українські удари по нафтовій інфраструктурі РФ призвели до падіння темпів перероблення до 24-річного мінімуму та створили нові ризики для російського експорту.

Новини партнерів