У Росії назвали держави, з якими не вирішено питання кордонів: у переліку — Україна, Грузія та одна з балтійських країн

У Росії назвали держави, з якими не вирішено питання кордонів: у переліку — Україна, Грузія та одна з балтійських країн

Голова російського прикордонного відомства назвав сім країн та одне псевдодержавне утворення, з якими не до кінця узгоджено питання щодо кордонів.

Керівник прикордонної служби ФСБ РФ генерал армії Володимир Кулішов назвав країни, з якими Росія не завершила міжнародно-правове оформлення державних кордонів. У переліку сусідніх держав - Україна, так звана Південна Осетія, Азербайджан, Казахстан і США. Також не закріплено міжнародними договорами державний кордон із Естонією, Грузією та Японією.

Про це повідомляє “Фонтанка” з посиланням на інтерв’ю голови російського прикордонного відомства “Русской газете”.

За його словами, від 2014 року Україна припинила прикордонну співпрацю із Росією.

“Не оформлено державний кордон між Росією та Україною в районі Кримського півострова на підставі федерального законодавства про прийняття Республіки Крим та міста Севастополя до складу Російської Федерації”, - сказав російський генерал.

Із США не врегульовані питання розмежування морських акваторій у Беринговій протоці.

“Влада Естонії, порушуючи раніше досягнуті домовленості про проходження державного кордону, в односторонньому порядку внесла додаткові умови при ратифікації договору про кордон, що створило помилковий контекст і складнощі для тлумачення його положень. У зв'язку з цим підпис Російської Федерації під зазначеним договором відкликаний у вересні 2005 року”, - повідомив також Кулішов.

За його словами, делімітацію державного кордону з Грузією завершено на 91%, але процес зупинився після подій 2008 року.

Також генерал Кулішов нагадав про територіальні претензії Японії на Курильські острови, через які Росія досі не підписала мирний договір із сусідньою країною після закінчення Другої світової війни.

Нагадаємо, Таллінн відмовляється ратифіковувати з Москвою договір про російсько-естонський кордон.

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