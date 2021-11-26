У Росії назвали ймовірну причину аварії на шахті, в якій загинули пів сотні людей

У Росії назвали ймовірну причину аварії на шахті, в якій загинули пів сотні людей

Рятувальну операцію призупинили через загрозу вибуху. Очікується, що за три доби рівень газу підвищиться до 20% і небезпека знизиться.

Ймовірною причиною аварії на вугільній шахті "Листвяжна" у місті Бєлово Кемеровської області, в якій загинули щонайменше 52 людини, вважають вибух метано-повітряної суміші.

Про це із посиланням на губернатора регіону Сергія Цивільєва повідомляє "Интерфакс".

"Точні причини встановить комісія, - вказав він. - Загальна кількість загиблих склала 52 особи (46 шахтарів та 6 рятувальників)".

Також читайте Кількість загиблих в аварії на шахті в РФ зросла до 52: що відомо

Відомо, що в лікарнях досі перебувають 38 гірників, а також 11 рятувальників. Тим часом на шахту прибули три відділення Воєнізованої гірничорятувальної частини.

"Вони ізолюють ділянку гірничих виробок обсягом 257 тисяч куб. м, яка природно заповниться метаном. Приблизно за три доби рівень газу підвищиться до 20% і небезпека вибуху знизиться. Після цього штаб ухвалить рішення щодо подальших пошукових робіт у шахті", - заявила влада регіону.

Водночас у ці три доби рятувальники продовжать інертизацію виробок та ліквідацію наслідків пожежі, зокрема пробурять свердловину для гасіння можливих вогнищ загоряння у шахті.

Тим часом прокуратура Кемеровської області під час перевірок дотримання вимог законодавства про промислову безпеку та охорону праці в діяльності організацій вугільної сфери Кузбасу виявила порушення на кількох підприємствах.

Як повідомлялося, задимлення у вентиляційному штреку на вугільній шахті "Листвяжна" сталося вранці у четвер, 25 листопада. У момент інциденту в шахті перебували 285 людей.

За попередніми даними, на глибині 250 метрів зайнявся вугільний пил. Після цього стався вибух і спалахнула пожежа, а їдкий дим поширився вздовж всього виробітку.

Також читайте У Львівській області на шахті загинув чоловік: поліція розслідує причини трагедії

За фактом НП Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу щодо порушення вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів, що спричинило з необережності смерть людини (ч.2 ст.217 КК РФ).

Регіональна прокуратура ініціювала перевірку виконання законодавства про охорону праці та промислову безпеку.

Слідчі затримали 47-річного директора шахти, його 59-річного заступника та 36-річного начальника дільниці. Найближчим часом їм висунуть звинувачення. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Також читайте На російській шахті загинуло 11 гірників, ще 40 отруїлись продуктами горіння

"Під час початкових слідчих дій встановлено, що затримані допустили порушення вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів. В результаті сталося газодинамічне явище, почалося задимлення вентиляційного штреку ділянки №4, внаслідок чого робітники, що перебували на виробництві, задихнулися", - зазначили правоохоронці.

Тим часом рятувальну операцію призупинили через загрозу вибуху. "Ми зараз узяли паузу до ранку. Оперативна пауза пов'язана з тим, що погіршується газодинамічна обстановка в шахті, зростає концентрація метану", - пояснив виконувач обов'язків очільника МНС РФ Олександр Чупріян.

Читайте також: