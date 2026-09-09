У Росії назвали бажане майбутнє України: Лавров заговорив про «буферну зону»

Сергій Лавров / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна має стати «буферною зоною». Він також повторив російські вимоги щодо майбутнього української влади та пригрозив Європі словами Путіна про можливу війну з РФ.

Слова Лаврова приводять російські ЗМІ.

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«Усі розмірковують, що Росії потрібна “буферна зона”. Нехай Україна цим буфером стане», — сказав Лавров.

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Він також повторив російську версію історії формування сучасної України, заявивши, що радянське керівництво нібито приєднало «споконвічно російські території» до західних земель, щоб послабити націоналістичні настрої їхнього населення.

«І це все називалося Українською Радянською Соціалістичною Республікою. Її більше немає», — заявив глава МЗС РФ.

За словами Лаврова, Росію не влаштує завершення воєнної фази, після якого в Україні збережеться нинішня влада. Він стверджує, що в такому разі нібито триватимуть порушення прав людини, мовних і релігійних прав.

Окремо Лавров «порадив» Європі запам’ятати слова Путіна про те, що в разі нападу на Росію війна буде «зовсім іншою і дуже короткою».

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Глава російського МЗС також заявив, що Європа нібито прагне зберегти в Україні «відверто русофобський, агресивний неонацистський режим».

Нагадаємо, Росія знайшла нову причину війни проти України. Симоньян заговорила про «порятунок світу».

Раніше у Кремлі розповіли про телефонну розмову Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа, під час якої вони обговорили війну в Україні, а також результати поїздок спецпредставників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви й Києва.

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