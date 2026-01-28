У Росії назвали міста Європи, які можуть атакувати "Орешніком"

«Орешнік» / © ТСН

Депутат Держдуми Росії Олексій Журавльов спровокував чергову хвилю ескалації, заявивши про беззахисність Європи перед ракетами «Орешнік». Політик використав публікацію німецьких медіа для просування наративів про слабкість НАТО.

Про це пише Express.

Журавльов спричинив нову хвилю тривоги щодо можливості Третьої світової війни, заявивши, що Європа нібито є «беззахисною» перед сучасними гіперзвуковими озброєннями Росії. Депутат Держдуми РФ, який є радикальним націоналістом, поширив публікацію німецьких ЗМІ про нещодавній російський ракетний удар по Україні.

РФ нібито здатна уражати об’єкти у «західних столицях»

Журавльов звернувся до матеріалу Berliner Zeitung, де згадувалося про ймовірне застосування Росією гіперзвукової ракети «Орешнік» під час атак на Львівську область. За його словами, цей удар нібито спричинив резонанс у політичних і військових колах Європи. Коментуючи подію, політик охарактеризував атаку як «чіткий сигнал» для ЄС і НАТО, заявивши, що Москва показала здатність уражати об’єкти в «західних столицях» та на військових базах Альянсу.

Депутат також стверджував, що союзники України перед новими російськими технологіями є «фактично беззахисними», хоча сама німецька газета таких висновків не робила.

Журавльов просуває тези про слабкість і вразливість Заходу

У публікації Berliner Zeitung йшлося насамперед про чергову хвилю ракетних ударів по Україні. Видання повідомляло, що Росія вперше за кілька місяців використала систему «Орешнік» на тлі масованих атак по Києву та західних областях. Водночас інтерпретація Журавльова значно вийшла за межі матеріалу, перетворивши його на інструмент просування тези про слабкість і вразливість Заходу.

У своєму дописі політик не називав конкретних міст і не висував прямих погроз на адресу Великої Британії чи будь-якої іншої країни.

Журавльов і раніше відзначався різкими заявами щодо НАТО та західних держав. Він відомий жорсткою риторикою та неодноразово говорив про ймовірність прямого зіткнення між Росією і Заходом.

Як Путін хоче «Орешніком» залякати Європу і НАТО?

Нагадаємо, український журналіст Віталій Портников раніше пояснив, що російські удари по енергетиці в морози та запуск ракети «Орешнік» по Львову є стратегією президента Володимира Путіна з примусу до капітуляції через створення нестерпних умов для українців та залякування Європи. Атака поблизу кордонів НАТО — це відповідь на замороження активів РФ та фінансову допомогу Києву, покликана використати страх як зброю проти Заходу.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що використання Росією ракет «Орешнік» та атаки на інфраструктуру є спробою залякати союзників і змусити їх припинити допомогу Україні. Він наголосив, що НАТО не піддасться на цей тиск, адже безпека України прямо впливає на стабільність усього євроатлантичного регіону.

До слова, як повідомило Sky News, ракета «Орешнік» з дальністю до 5500 км здатна досягти Британії за 10 хв., а її швидкість критично знижує ефективність систем ППО. Експерти вважають демонстрацію «Орешніка» актом ядерного шантажу та «попереджувальним пострілом» Кремля, спрямованим на залякування Європи та НАТО на тлі змін у ядерній доктрині РФ.