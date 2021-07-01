У Росії неповнолітня дівчина на очах перехожих ударом ножа убила незнайомого підлітка

Убивство сталося серед білого дня на площі перед драмтеатром.

У російському місті Братську (Іркутська область) 16-річна дівчина встромила в серце 14-річного підлітка ножа-”метелика”. Як повідомляє видання “Знак”, вбивство сталося в білий день, 30 червня, в людному місці - поблизу будівлі драматичного театру.

За словами очевидців, підліток гуляв з компанією друзів, коли до нього підійшла малознайома йому дівчина. Вона відвела хлопця вбік і між ними відбулася розмова на підвищених тонах, під час якої хлопець помітно нервував.

Словесний конфлікт закінчився тим, що дівчина вийняла ніж-”метелик” і нанесла ним удар у груди співрозмовникові. Всі події зафіксувала встановлена поруч камера відеоспостереження.

скріншот відео з камери спостереження

Судячи з кадрів, хлопець не одразу зрозумів, що сталося, повернувся до друзів і, задихаючись, попросив викликати йому швидку допомогу. Медикам не вдалося врятувати життя підлітка, якому лезо ножа влучило в серце.

В коментарі “Комсомольській правді” друзі убитого стверджували, що він навіть не знав дівчину, яка нанесла йому смертельний удар. За словами класного керівника в школі, де навчався юнак, він був безконфліктним та спокійним хлопцем.

Після вбивства, дівчина зникла з місця події, помивши ніж від крові просто у фонтані. Невдовзі її затримали правоохоронці. За даними слідства, неповнолітня характеризується негативно, раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за крадіжку та здійснювала різні протиправні дії. Тепер проти неї порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 105 РФ (вбивство).

Нагадаємо, що у російській Удмуртії 27-річний раніше судимий чоловік задушив 11-річну дочку своєї знайомої, а потім поглумився над її тілом.

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