У Росії - неспокійна ніч: у регіонах масово скаржаться на атаку безпілотників

У ніч проти 9 жовтня 2024 року кілька російських регіонів були атаковані дронами.

Представники російської влади звинуватили в атаці українських військових та переконують, що "російські сили ППО" начебто знищили безпілотники.

Зокрема, повідомляється, що:

"український БПЛА" атакував Щербинівський район Краснодарського краю. Через падіння уламків дрона пошкоджено приватне домоволодіння в Шабельському, постраждалих немає, повідомив глава регіону Веніамін Кондратьєв.

Ще шість БПЛА знищено над Брянською областю, постраждалих немає, повідомив губернатор.

Вісім БПЛА літакового типу знищено над Брянською областю, повідомив губернатор Богомаз. Постраждалих та руйнувань немає.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у російському Єйську пролунали вибухи.

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