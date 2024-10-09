У Росії - неспокійна ніч: у регіонах масово скаржаться на атаку безпілотників

Росіяни традиційно звинувачують в атаці ЗСУ.
У ніч проти 9 жовтня 2024 року кілька російських регіонів були атаковані дронами.
Представники російської влади звинуватили в атаці українських військових та переконують, що "російські сили ППО" начебто знищили безпілотники.
Зокрема, повідомляється, що:
- "український БПЛА" атакував Щербинівський район Краснодарського краю. Через падіння уламків дрона пошкоджено приватне домоволодіння в Шабельському, постраждалих немає, повідомив глава регіону Веніамін Кондратьєв.
- Ще шість БПЛА знищено над Брянською областю, постраждалих немає, повідомив губернатор.
- Вісім БПЛА літакового типу знищено над Брянською областю, повідомив губернатор Богомаз. Постраждалих та руйнувань немає.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у російському Єйську пролунали вибухи.
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