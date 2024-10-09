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У Росії - неспокійна ніч: у регіонах масово скаржаться на атаку безпілотників

У Росії - неспокійна ніч: у регіонах масово скаржаться на атаку безпілотників

РФ потерпає від атаки безпілотників / Фото: ТСН.ua

Росіяни традиційно звинувачують в атаці ЗСУ.

У ніч проти 9 жовтня 2024 року кілька російських регіонів були атаковані дронами. 

Представники російської влади звинуватили в атаці українських військових та переконують, що "російські сили ППО" начебто знищили безпілотники.

Зокрема, повідомляється, що:

  • "український БПЛА" атакував Щербинівський район Краснодарського краю. Через падіння уламків дрона пошкоджено приватне домоволодіння в Шабельському, постраждалих немає, повідомив глава регіону Веніамін Кондратьєв.
  • Ще шість БПЛА знищено над Брянською областю, постраждалих немає, повідомив губернатор.
  • Вісім БПЛА літакового типу знищено над Брянською областю, повідомив губернатор Богомаз. Постраждалих та руйнувань немає.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у російському Єйську пролунали вибухи

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