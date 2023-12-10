У Росії невідомі вбили льотчика "Бес": Андрющенко припустив, хто може бути до цього причетний

За припущеннями Андрющенко, до вбивства причетні українські спецслужби.

У російському Воронежі невідомі вбили льотчика із позивним "Бес". Він отримав травми та згодом помер в лікарні.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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За його припущеннями, до ліквідації пілота причетні українські спецслужби.

"Наші кореспонденти повідомляють, що у Воронежі льотчик "Бес" зайняв своє місце відповідно позивному.

Здоров'я загиблим. Наші спецслужби - найкращі. Прийшов час Моссаду потиснутись", - йдеться у його дописі.

Тим часом російські телеграм-канали пишуть, що "Бес" працював викладачем у Військово-Повітряній академії ВВС, він "передав свій бойовий досвід".

"Чи затриманий підозрюваний у вбивстві, причини вбивства досі невідомі", - пишуть російські тг-канали.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 10 грудня 2023 року втрати російських окупантів склали понад 338 820 осіб. За минулу добу українські військові знищили ще 700 загарбників.

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