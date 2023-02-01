У Росії Невзорова засудили до 8 років колонії: журналіст розповів, де він їх проведе

Звинувачений у дискредитації російської армії журналіст Невзоров висловив сумнів, що через 8-9 років Російська Федерація все ще існуватиме.

У середу, 1 лютого, Басманний суд Москви заочно виніс вирок Олександру Невзорову за його антивоєнні публікації. Журналісту призначили покарання у вигляді 8 років позбавлення волі у колонії загального режиму та заборонили йому адмініструвати Інтернет-ресурси на 4 роки.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на рішення суду.

Прокурор вимагав для журналіста, який від 2014 року, після анексії Криму, постійно критикує Кремль через його агресію в Україні, 9 років позбавлення волі.

Розслідування щодо Невзорова Слідчий комітет Росії розпочав у березні минулого року після його публікацій про удар по пологовому будинку в Маріуполі і тортури та вбивства цивільних жителів у Бучі на Київщині.

Журналіста визнали винним за статтею про "фейки" щодо російської армії, яку внесли до Кримінального кодексу рф невдовзі після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну.

Ще у березні Олександр Невзоров разом із дружиною Лідією виїхав з Росії і перебуває за кордоном. У червні президент Володимир Зеленський надав Невзорову та його дружині українське громадянство.

У коментарі Telegram-каналу "Можем объяснить" Невзоров заявив, що не збирається повертатися до Росії ні через 8, ні через 9 років.

"Ви знаєте, що дуже багато діячів антифашистського опору гітлерівської Німеччини не знайшли сил після війни повернутися до Німеччини, яка здавалася їм абсолютно оскверненою. І в мене таке саме відчуття від Росії. Для мене це не трагедія, я вже прижився тут [за кордоном], навчився жити та заробляти", - повідомив він.

Окрім того, він висловив сумнів, що через 8-9 років Росія все ще існуватиме.

Він також скептично оцінив можливість свого подальшого проживання в Україні, де, за його словами, його не сприймають як свого.

"Я істота без національності, країни. У мене є український паспорт і я дуже пишаюся ним. Але в Україні мене все одно не приймають за свого, вони цінують мене як союзника, як друга, як лицаря, який воює за Україну, але до кінця мене не сприймають", - наголосив журналіст.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 6 червня прокоментував надання українського громадянства російському публіцисту та блогеру Олександру Невзорову.

Читайте також: