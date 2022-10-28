У Росії нібито завершилася "часткова" мобілізація: скільки окупантів уже відправили до України

У Росії нібито вдалося зібрати заплановані 300 тисяч окупантів, з яких 82 тисячі вже відправили вбивати українців.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів президенту РФ Володимиру Путіну що в Росії нібито вдалося мобілізувати 300 тисяч військових. У зв’язку з цим Шойгу заявив, що заходи щодо "часткової мобілізації" закінчено.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

"Встановлене завдання 300 тисяч осіб виконано, інших мобілізаційних завдань не планується", — сказав Шойгу.

Водночас він повідомив, що 82 тисячі росіян вже відправили воювати проти України, а решта 218 тисяч мобілізованих "удосконалюють свою підготовку на полігонах в РФ".

Нагадаємо, мобілізація в Росії розпочалася 21 вересня. Після цього у РФ миттєво розкупили авіаквитки до країн з безвізом, а в деяких містах країни почалися масові протести.

Згодом радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що в російських щойно мобілізованих вояків немає навіть жетонів, щоб їх не можна було ідентифікувати.

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