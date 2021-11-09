Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
У Росії облаштували доріжку з надгробків: з під ніг на господарів будинку "дивляться" обличчя померлих

У Росії облаштували доріжку з надгробків: з під ніг на господарів будинку "дивляться" обличчя померлих

У Росії облаштували доріжку з надгробків: з під ніг на господарів будинку "дивляться" обличчя померлих

Фото: скріншот із відео

Користувачі вибухнули обурливими коментарями.

У Володимирській області Росії господарі одного з приватних будинків виклали доріжку з могильних плит.

Про це повідомили та виклали у Мережу відповідне відео користувачі, пише Лента.ру.

"Це Росія, Володимирська область. Якийсь надрозум встановив доріжку біля будинку... з могильних плит", - йдеться у дописі під відео.

На кадрах можна побачити, що під ногами опинилися частини надгробків з портретами померлих та датами їхньої смерті.

Нагадаємо:

Житель Житомирщини на подвір'ї розкопав надгробну плиту польського письменника

Житель Житомирщини на подвір'ї розкопав надгробну плиту польського письменника

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація