У Росії облаштували доріжку з надгробків: з під ніг на господарів будинку "дивляться" обличчя померлих

Користувачі вибухнули обурливими коментарями.
У Володимирській області Росії господарі одного з приватних будинків виклали доріжку з могильних плит.
Про це повідомили та виклали у Мережу відповідне відео користувачі, пише Лента.ру.
Это Россия, Владимирская область. Какой-то сверхразум установил дорожку у дома... из могильных плит.— Лента.ру (@lentaruofficial) November 9, 2021
Ты идиот? Идиот! pic.twitter.com/upSbs9iJjX
"Це Росія, Володимирська область. Якийсь надрозум встановив доріжку біля будинку... з могильних плит", - йдеться у дописі під відео.
На кадрах можна побачити, що під ногами опинилися частини надгробків з портретами померлих та датами їхньої смерті.
Нагадаємо:
- У Богуславі дорожні бордюри виявилися єврейськими надгробками часів Другої світової війни.
- А у Чернівцях під час ремонту приміщення знайшли сотні єврейських надгробків. Старовинні могили виявили під фундаментом військової частини. Радянська влада використала цвинтар хасидів, як будматеріали.
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