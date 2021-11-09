У Росії облаштували доріжку з надгробків: з під ніг на господарів будинку "дивляться" обличчя померлих

Користувачі вибухнули обурливими коментарями.

У Володимирській області Росії господарі одного з приватних будинків виклали доріжку з могильних плит.

Про це повідомили та виклали у Мережу відповідне відео користувачі, пише Лента.ру.

Это Россия, Владимирская область. Какой-то сверхразум установил дорожку у дома... из могильных плит.



Ты идиот? Идиот! pic.twitter.com/upSbs9iJjX — Лента.ру (@lentaruofficial) November 9, 2021

"Це Росія, Володимирська область. Якийсь надрозум встановив доріжку біля будинку... з могильних плит", - йдеться у дописі під відео.

На кадрах можна побачити, що під ногами опинилися частини надгробків з портретами померлих та датами їхньої смерті.

Нагадаємо:

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часів Другої світової війни. А у Чернівцях під час ремонту приміщення знайшли сотні єврейських надгробків. Старовинні могили виявили під фундаментом військової частини. Радянська влада використала цвинтар хасидів, як будматеріали.

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