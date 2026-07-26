У Росії обмежили роботу аеропортів через масштабну атаку дронів

Внуково / © Associated Press

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У Росії в ніч проти 26 липня запровадили масштабні обмеження на польоти цивільної авіації на тлі повідомлень про атаку безпілотників.

Зокрема, московські аеропорти «Внуково» і «Шереметьєво» можуть приймати та відправляти рейси лише за окремим погодженням із відповідними органами. Водночас повітряні гавані Ярославля та Калуги закриті повністю.

Моніторингові канали стверджують, що в повітряному просторі Росії та над тимчасово окупованими українськими територіями нібито перебувають близько 280 ударних безпілотників.

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Офіційного підтвердження інформації про кількість дронів наразі немає. Пасажирам радять перевіряти статус рейсів перед виїздом до аеропортів.

Нагадаємо, що раніше у Криму пролунали вибухи та стрілянина: повідомляють про атаку безпілотників

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