Світ
У Росії обмежили роботу аеропортів, заявили про збитий дрон у Москві і перебої зі зв’язком у Петербурзі

У кількох регіонах РФ зафіксували обмеження в роботі аеропортів, заявили про атаку безпілотника на Москву та перебої зі зв’язком у Санкт-Петербурзі.

Олена Кузьмич
Москва

© Associated Press

У Росії в ніч проти 5 травня у кількох містах виникли збої в роботі інфраструктури на тлі повідомлень про загрозу атак безпілотників.

Як повідомили в Росавіації, в аеропортах Оренбурга, Уфи та Тамбова запровадили тимчасові обмеження на приймання та відправлення рейсів. Причини офіційно не уточнюють, однак такі заходи зазвичай вводять через ризик повітряних атак.

Тим часом мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони нібито збили безпілотник, який летів у напрямку російської столиці. За його словами, на місці падіння уламків працюють екстрені служби.

Окрім того, у Санкт-Петербурзі користувачі повідомляють про зникнення мобільного інтернету. Офіційних пояснень причин перебоїв наразі немає.

На тлі цих подій російські регіони періодично вводять обмеження в роботі транспорту та зв’язку, що може свідчити про підвищені заходи безпеки.

Парад у Москві на 9 травня: останні новини

Нагадаємо, що цьогорічне святкування 9 травня в Москві відбудеться у значно скороченому форматі через нездатність Кремля гарантувати безпеку власної столиці. За оцінками західних експертів, відсутність важкої техніки та багатьох підрозділів на параді є публічним визнанням виснаження російських ресурсів та ефективності українських ударів.

Крім воєнних труднощів, Росія стикається з серйозним економічним тиском: через атаки на НПЗ суттєво впав видобуток нафти, а умови для експорту та імпорту постійно погіршуються.

Ситуація на фронті, де окупанти зазнають величезних втрат, уже призвела до падіння рейтингу Путіна до найнижчого показника за останні сім років. Російська влада фактично визнала неспроможність захистити центр країни, а колишня демонстрація військової могутності поступилася місцем вимушеній економії сил та засобів.

