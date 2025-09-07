ТСН у соціальних мережах

Світ

Світ
326
1 хв

У Росії стався обвал паперової промисловості — розвідка

Целюлозно-паперова галузь Росії опинилася на межі виживання. Найбільші холдинги фіксують рекордні збитки, зупиняють виробництва та не виплачують зарплати працівникам.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
У РФ обвал паперової галузі

У РФ обвал паперової галузі / © academic.ru

Целюлозно-паперова промисловість у Росії переживає глибоку кризу. Провідні підприємства нарощують борги, працюють у збиток і стають об’єктом численних судових позовів. Частина виробництв зупиняється, а працівники скаржаться на затримки зарплат або повну їх невиплату після звільнення.

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

Зокрема, найбільший лісопромисловий холдинг РФ ПАТ «Сегежа Групп» задекларував чистий борг у 147,9 млрд рублів, попри те, що його виручка у 2024 році зросла на 15% і становила 101,9 млрд рублів. Навіть залучення 113 млрд рублів інвестицій у червні 2025 року не врятувало компанію від збитків. Лише в Ленінградській області проти холдингу зареєстровано понад 300 арбітражних справ на загальну суму 72 млрд рублів.

Не краща ситуація і в інших регіонах. Найбільший виробник фанери в республіці Комі — ТОВ «ФК Жешарт» — за підсумками 2024 року отримав чистий збиток у 1,1 млрд рублів. Це майже удвічі більше, ніж роком раніше, коли компанія зафіксувала 584 млн рублів втрат.

Криза в целюлозно-паперовій галузі РФ є відображенням загальної деградації економіки країни-агресорки. Її причинами стали падіння інвестиційної привабливості, санкційний тиск, зростання кредитного навантаження та відтік кадрів.

Раніше повідомлялося, що зниження ліміту цін на нафту призведе до того, що РФ стикнеться зі складнощами у питанні фінансування військових видатків.

Ми раніше інформували, що у Росії, яку називають «країною-бензоколонкою», на АЗС почало зникати пальне.

