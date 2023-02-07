У Росії обвалився під’їзд п’ятиповерхівки: щонайменше 5 загиблих (відео)

У вівторок, 7 лютого, у місті Єфремові Тульської області РФ обвалився під'їзд п'ятиповерхового житлового будинку. Під завалами загинуло щонайменше 5 людей.

Відео з місця НП публікує Telegram-канал Baza.

За словами мешканців, перед вибухом у будинку на 4 поверсі виразно пахло газом. Мешканці викликали газову службу, але вибух стався раніше, аніж приїхали фахівці.

Розбираючи завали, співробітники російського МНС врятували 5 осіб, серед них – одну дитину.

Щонайменше п’ятеро людей загинуло, а загальна кількість постраждалих поки невідома.

В екстрених службах повідомляють, що причиною вибуху була несправність газового обладнання.

Нагадаємо, раніше в Росії на аеродромі під Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше три людини, ще шість людей постраждали.

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