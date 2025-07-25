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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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657
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У Росії обвалилася багатоповерхівка: що стало причиною

У Саратові стався потужний вибух газу, який зруйнував частину багатоповерхівки. Під завалами опинилися мешканці, серед загиблих — дитина.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Вибух

Вибух / © Pixabay

У російському місті Саратов у п’ятницю, 25 липня, стався масштабний вибух у багатоповерховому житловому будинку. Через проблеми з газопостачанням обвалилася значна частина будівлі. Під завалами опинилися десятки мешканців, серед загиблих — дитина.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає «Канал 24».

За даними МНС Росії, вибух прогримів у панельній багатоповерхівці на вулиці Блінова, збудованій 2009 року. Вибух газової суміші зруйнував приблизно 30 квартир — від першого до десятого поверхів. Половина під’їзду буквально зникла: уламки бетону засипали припарковані авто та прилеглу дорогу.

На місці трагедії працюють понад 20 рятувальників, залучено кінологів і вісім одиниць техніки. Евакуацію проводять через ризик повторного обвалу. Наразі офіційно підтверджено загибель шістьох людей — п’ятьох дорослих і однієї дитини. Постраждалих витягають з-під уламків — точна кількість врятованих наразі невідома.

Місцеві жителі, які стали свідками трагедії, публікують у соцмережах відео моменту вибуху та повідомляють, що в будинку досі продавалися квартири.

Нагадаємо, в ніч проти 25 червня у низці міст Ростовської області РФ лунали вибухи. Регіон атакували невідомі дрони. В передмісті Таганрога та Новочеркаська прогриміло щонайменше 7 вибухів. Попередньо, як стверджується, працювала ППО.

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Дата публікації
Кількість переглядів
657
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